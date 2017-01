Suele ser una queja más que frecuente entre los clientes de las clínicas dentales que los tratamientos tienen un coste excesivo. En este sentido sería difícil decir lo contrario pues recurrir a los servicios de cualquiera de estas clínicas y solicitar una ortodoncia, unos empastes o un tratamiento de blanqueamiento dental, conlleva un gasto que para la economía doméstica del ciudadano medio (aunque en la situación de crisis actual es complicado establecer medias) puede suponer un esfuerzo no demasiado fácil de sobrellevar.

Algunas de estas clínicas, conocedoras de que no siempre sus clientes van a tener dinero disponible para un gasto elevado y puntual, ofrecen la posibilidad de financiar los tratamientos. Esta es sin duda una buena opción pues pagar a plazos libera la tensión que puede introducir un pago único.

Aunque atendiendo a la opinión de otros clientes de clínicas dentales el problema no es tanto que el coste de los servicios sea elevado sino que la calidad ofrecida no se corresponde con esos altos precios. ¿A cuántas personas conoce usted a las que el empaste que le colocaron se le haya caído en pocas semanas o meses? ¿A cuántas le pareció mal el resultado final de su ortodoncia?

Si le sumanos por lo tanto a los precios elevados lo malos resultados de esos tratamientos el resultado ciertamente no puede ser positivo.

Por esto mismo lo deseable es acudir siempre a una clínica dental de la cual tengamos buenas referencias y sepamos que nos garantizan un buen servicio. ¿Por qué si al comprar una televisión que nos puede costar mucho menos que una ortodoncia nos dan garantías durante dos años no podemos pedir lo mismo con los servicios que ofrece una clínica dental?. Se puede pagar un buen servicio pero no se puede pagar dos, tres o más veces un mal servicio que tiene que repetirse por los malos resultados obtenidos.

¿Cual es su experiencia en este sentido? ¿Le ha resultado caro el tratamiento que recibió en la clínica dental donde acudió? ¿Tuvo alguna mala experiencia y se vio obligado/a a volver a pagar de nuevo para que volvieran a realizar el mismo tratamiento?

Recuerde que en la zona de comentarios no podemos admitir que se mencionen nombres de clínicas dentales o de médicos, sin embargo si que puede dar detalles sobre su experiencia y si lo prefiere también puede votar en la siguiente encuesta.



Relación calidad precio de los tratamientos dentales Para los buenos resultados que he obtenido el precio ha sido correcto

El resultado del tratamiento fue bueno pero algo caro

La calidad del tratamiento dental y el precio son sólo aceptables

El resultado del tratamiento dental fue mediocre y el precio elevado

Mal resultado del tratamiento dental y precio excesivo Ver resultados