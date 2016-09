Carillas de porcelana para tener unos dientes perfectos

En ocasiones sin llegar a tener problemas dentales realmente serios no llegamos a estar a gusto con nuestra dentadura. En muchos casos la solución va a estar en las carillas de porcelana que son unas láminas de porcelana que se adhieren al diente dándole un aspecto nuevo mucho más cercano a la perfección que buscamos.

¿En qué casos se utilizan las carillas dentales?

Cuando quedan espacios entre dientes que son excesivos.

Para igualar el tamaño de los dientes cuando alguno de ellos es más pequeño.

Cuando el blanqueamiento dental no da buen resultado las carillas pueden ser la mejor solución.

En los casos en los que en los dientes anteriores hay empastes y se quieren ocultar por completo.

Para corregir la posición de los dientes.

Con las carillas de porcelana se consigue por lo tanto mejorar la estética dental en lo que hace referencia al color de los dientes, a su tamaño y a su posición, con lo cual queda claro que hoy día son un gran remedio para conseguir unos dientes atractivos.

Sin embargo el gran problema que siempre aparece es el precio de las carillas de porcelana, ¿le compensará colocarse estas carillas de porcelana atendiendo al precio y al resultado obtenido?.

En principio hay que decir que las carillas se hacen a medida y por lo tanto el precio va a variar en función del estado de su dentadura. Puede incluso que si los dientes están en muy mal estado sea necesario que algunos de ellos sean envueltos por una funda o corona que también suele ser de porcelana en los dientes delanteros.

Si sólo atendemos al resultado estético entonces si ninguna duda las carillas de porcelana son la gran y deseada solución pues resulta sorprendente cómo se puede corregir una dentadura con dientes separados o muy manchados. Si tenemos en cuenta el precio entonces ya depende de usted. El precio por carilla de porcelana puede variar entre 200 y 500 euros aunque puede ser superior. Si sólo quiere arreglarse dos dientes tal vez no se le plantearán muchas dudas pero si son muchos más entonces es cuando le vendría bien consultar el precio de varias clínicas dentales.

¿Qué se puede decir sobre la duración de las carillas de porcelana?

Pues que no son para toda la vida sino que se mantendrán en buenas condiciones no más de 15 años y si se le da un trato nada bueno entonces seguro que no le llegarán a durar 10 años. Por esta razón se recomienda tener especial cuidado con alimentos de gran dureza, por ejemplo con el turrón duro, los frutos secos de cáscara, el marisco,…