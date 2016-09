Clínicas dentales en Sevilla

Localizar una clínica dental en Sevilla es tremendamente fácil para cualquier persona que necesite de este tipo de servicios. En cada barrio de la ciudad hay un buen número de clínicas dentales, y aunque en algunos barrios la concentración es mayor, no hay ninguna gran zona de Sevilla sin una de estas clínicas.

Los Barrios de Los Remedios y Triana disponen del mayor número de clínicas dentales, que se encuentran principalmente en la Avenida República Argentina, que separa ambos barrios, en torno a la Calle Virgen de Luján y en el entorno de la Calle San Jacinto.

Otra zona de Sevilla que reune a un buen número de clínicas dentales es la Avenida de José Laguillo y las calles que afluyen a esta avenida.

La Calle Luis Montoto y la Avenida Eduardo Dato, en el rectángulo que engloba la zona de El Corte Inglés y el Estadio Sánchez Pizjuán, también presenta una elevada concentración de clínicas dentales.

En el centro de Sevilla también le resultará fácil encontrar clínicas.

Por último también se puede mencionar que entre Ronda de Capuchinos y la Calle de León XIII y la Avenida de la Cruz Roja, junto a algunas calles cercanas encontrará un buen número de clínicas dentales para poder elegir entre ellas.

En nuestro directorio también encontrará los sitios web de clínicas dentales de Sevilla capital.

La ventaja de consultar estos sitios web antes de ir alguna de esas clínicas es que podrá conocer los servicios que ofrecen, las instalaciones, las técnicas que utilizan, los equipos técnicos empleados,… y esto le ayudará a tomar una primera decisión sin necesidad de tener que ir visitando, una a una, todas las clínicas dentales de Sevilla.

En cuanto a la calidad de la atención y al resultado final de los tratamientos si que tiene más complicado saber qué clínica puede ser la mejor. Por esta razón en la zona de comentarios de cada artículo que publiquemos dedicado a una ciudad podrán añadir sus comentarios todas las personas que deseen realizar una aportación sobre su experiencia en alguna clínica dental.

Tenga en cuenta, si usted desea publicar algún comentario, que sólo admitiremos comentarios positivos y a favor de alguna clínica. ¿Por qué no publicaremos los comentarios negativos? Porque no es nuestro objetivo dedicarle espacio a clínicas que no lo merecen. Nos parece mucho más interesante centrarnos en las mejores clínicas dentales de Sevilla, antes que convertir este espacio en un lugar donde se mencionen las peores. Además nos resulta imposible verificar la veracidad de cada comentario así que es preferible dejar fuera cualquier tipo de comentario malintencionado para perjudicar a alguna clínica dental.

Para terminar le mencionamos algunas direcciones web que pueden ser de interés para los profesionales de este sector o para quienes tienen en proyecto serlo:

Desde hace poco más de una década la ciudad de Sevilla dispone de una Facultad de Odontología que se encuentra en la Calle Avicena s/n – 41009 Sevilla, muy cerca del Puente de la Barqueta.

También puede ser de su interés el sitio web del Colegio Oficial de dentistas de Sevilla.

El anterior Colegio publica noticias de actualidad relacionadas con el mundo de la salud bucondental.

La Fundación Odontología Social Luis Seiquer se encuentra en la Avenida de La Buhaira, 10, 1º, mod 14, 41018 Sevilla. Esta fundación tiene como objetivo mejorar la formación y la calidad de los odontólogos a través de la atención integral de los colectivos desfavorecidos de la sociedad.

Esperamos por lo tanto conocer su experiencia en alguna de las clínicas dentales de Sevilla. Puede añadir libremente sus comentarios. Recuerde que sólo nos interesa conocer las mejores clínicas, aquellas de las que se pueden añadir comentarios positivos. Los comentarios en contra de alguna clínica no los publicaremos.